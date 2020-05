Di Ferrero fala sobre recuperação após coronavírus e relação com os fãs

O cantor Di Ferrero Foto: Christina Rufatto / Estadão

O cantor Di Ferrero, que foi diagnosticado com o novo coronavírus em 12 de março, falou sobre o processo de recuperação em uma entrevista nesta segunda-feira, 11. Para ele, o apoio dos fãs foi essencial para seu bem-estar mental.

Conversando com Fátima Bernardes durante o programa Encontro com Fátima Bernardes, da Rede Globo, o cantor revelou que contraiu o vírus após uma viagem para o exterior, e ao retornar ao Brasil passou mal e fez o teste. “Eu fiquei pensando se eu ia falar ou não, o que ia acontecer, mas aí descobriram e eu acabei falando”, comentou ele.

Di Ferrero lembrou que foi relatando para os seguidores em seu Instagram o seu dia a dia com a doença, e seu processo de recuperação. Ele ficou sozinho em sua casa em Florianópolis com os seus cachorros durante 20 dias. Atualmente ele segue na residência, agora com a mulher, Isabeli Fontana.

Para Entender Coronavírus: veja o que já se sabe sobre a doença Doença está deixando vítimas na Ásia e já foi diagnosticada em outros continentes; Organização Mundial da Saúde está em alerta para evitar epidemia

Perguntado sobre o que o ajudou para manter o seu bem-estar psicológico, o cantor destacou as trocas com os fãs: “o principal foi a solidariedade das pessoas, os fãs mandando coisas pra mim. Essa troca me manteve mais são, nos momentos difíceis”.

VEJA TAMBÉM: Personalidades que contraíram o novo coronavírus

“É a grande lição que fica, por tudo isso que a gente está passando. Eu vejo uma onda de solidariedade, uma cultura de doação que eu espero que continue e meio que despertou nas pessoas depois do vírus que foi o que realmente me colocou com a cabeça no lugar”, concluiu ele, ressaltando que essa doação não é apenas de dinheiro, mas também de tempo e carinho.

Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais