Dez mulheres que já foram criticadas pela magreza excessiva

Foto de Carol Dieckmann reacendeu debate sobre pressão pela magreza Foto: Reprodução Instagram

A atriz Carolina Dieckmann publicou uma foto no Instagram esta semana que assustou seus seguidores e mobilizou as redes sociais em um novo debate sobre a busca excessiva pela magreza. O público está cada vez mais atento para o risco dos transtornos alimentares e, em vez de elogiar, tem se preocupado com a saúde das artistas que aparecem magras demais. O mundo da moda também está mais atento e vem banindo da passarela, em muitos países, as modelos com índice de massa corporal (IMC) abaixo do considerado saudável.

Algumas celebridades justificam perdas de peso muito rápidas por exigências de trabalho. Muitas já admitiram, porém, terem desenvolvido doenças como anorexia ou bulimia como consequência da pressão pelo corpo perfeito. O alerta vale para todas as mulheres que exageram na busca de padrões nada saudáveis, como a 'barriga negativa'.

Confira a galeria de dez artistas que já foram criticadas por aparecerem magras demais: