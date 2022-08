Devin Ratray, de 'Esqueceram de Mim', está sendo investigado por estupro

Devin Ratray em cena da minissérie 'Mosaic', da HBO, da qual ele fez parte em 2018. Foto: HBO

O ator Devin Ratray, mais conhecido por interpretar Buzz McCallister, o irmão mais velho de Esqueceram de Mim, está sendo investigado pela polícia de Nova York por uma acusação de estupro.

De acordo com a emissora norte-americana CNN, ele já enfrenta uma acusação de violência doméstica contra sua ex-namorada por conta de um incidente de dezembro de 2021. Ele alega ser inocente nos dois casos.

O caso de violência sexual teria acontecido em setembro de 2017 e voltou a ser investigado depois que a vítima, uma mulher chamada Lisa Smith, descobriu, por meio de e-mails de amigos, que Ratray enfrentava a outra acusação.

Ela queria saber por que o caso dela havia sido arquivado, já que prestou queixas ainda em 2017, acusando o ator de tê-la estuprado em seu apartamento em Nova York. Segundo ela, os promotores acreditavam errôneamente que ela queria permanecer anônima e não apresentar queixa. Com isso, o caso foi encerrado.

Lisa disse à CNN que estava "devastada" pela polícia ter falhado em investigar suas acusações quando elas foram feitas. Ela apresentou e-mails que indicavam que o caso havia sido encerrado mesmo quando ela se mostrou disposta a dar depoimentos e entregar as roupas que usava no dia.

A polícia de Nova York preferiu não comentar o caso, mas está em contato com a mulher para discutir o andamento da investigação, procurar por mensagens e contatar possíveis testemunhas. Apesar disso, Ratray não foi oficialmente acusado pelas alegações de Lisa até o momento.

As alegações de Lisa Smith

Segundo reportagem da CNN, Lisa alega que era amiga de Ratray há 15 anos antes do estupro acontecer. Ela afirma que encontrou o ator, outro amigo e o irmão dela em um bar em Nova York na noite de 21 de setembro de 2017.

Mais tarde, o grupo foi ao apartamento de Ratray, onde ele serviu bebidas aos amigos, mas, de acordo com Lisa, insistiu que ela tomasse de um copo específico. Ela diz que, depois de tomar o drink, se sentiu extremamente cansada e o ator insistiu que ela dormisse no sofá. Por isso, ela acredita ter sido drogada.

"Eu lembro de acordar e não conseguir me mexer. Não conseguia abrir os olhos, mas podia ouvir o que estava acontecendo e sentir o que estava acontecendo. Eu sabia que as outras duas pessoas tinham ido embora e eu ainda estava no sofá", disse.

Ela teria ido embora do local depois das duas da tarde do dia seguinte e, incialmente, ficado relutante em ir à polícia, pois já havia sido abusada sexualmente em outra acasião e sentiu que as autoridades não a trataram bem. A Polícia de Nova York confirmou que Lisa realmente já havia feito outro registro.

Algumas semanas depois, após ter contado sobre o incidente para amigos e para seu irmão, ela decidiu prestar queixas. Ela teria, ainda, confrontado Ratray no dia seguinte ao crime por meio de mensagens de texto, às quais ele teria respondido dizendo que a relação foi consensual.