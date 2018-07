Devido a erro, vinis de 'Lemonade' incluem músicas de banda punk canadense

Já imaginou comprar um vinil da Beyoncé e ele tocar músicas de uma banda punk? Foto: REUTERS/Eduardo Muñoz

Alguns vinis de Lemonade, da Beyoncé, foram acidentalmente gravados com músicas da banda punk canadense ZEX. As canções são do álbum Uphill Battle, lançado neste ano.

Leia também: Sony volta a fabricar discos de vinil após quase 30 anos

De acordo com o Pitchfork, no lado A do disco de Lemonade, estão as músicas do lado A do álbum do ZEX, conforme mostra o vídeo abaixo. As cópias com defeito foram vendidas na Europa.

A Sony, produtora de ambos os álbuns, se desculpou pelo erro. "Por conta de um erro humano na sede da Celebrate Records na Alemanha, que a Sony usa para fabricar seus vinis, um pequeno lote de vinis de Lemonade inclui músicas da banda de punk canadense ZEX, no lado A. Beyoncé e ZEX não estão sabendo ou são responsáveis pelo erro. Os fãs que compraram o vinil serão ressarcidos e terão sua cópia substituída. Pedimos desculpas pelo incoveniente", disse a empresa em comunicado enviado à Billboard.