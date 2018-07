'Deus fez você do filé mignon de Adão' - nova música de Luan Santana vira assunto nas redes

Luan Santana vai deixar o sertanejo? O cantor disse que quer se dedicar ao estilo que realmente ama. Foto: Carol Caminha/Globo/Divulgação

Novo lançamento de Luan Santana, a música Check In, divulgada na sexta-feira, 8, está provocando reações diversas entre os fãs do cantor. Na letra, a origem de ‘sua amada’ é comparada à de uma mulher comum: “Deus fez a mulher de uma costela de Adão. Quando foi fazer você, fez do filé mignon", canta Luan depois do primeiro refrão.

As reações estão variando entre críticas negativas e comentários engraçados de quem achou a música inusitada. A música sai do tom sertanejo e tem um conceito mais pop que o último clipe de sucesso do cantor, Acordando o Prédio.

Veja alguns tuítes comentando a música.

“Deus fez a mulher de uma costela de adao quando foi fazer vc fez do filé mignon” - 2017, luan santana eu não sei se é pra rir ou pra chorar, desculpa — sza (@nicwllz) 10 de dezembro de 2017

ow que que aconteceu com o luan santana q lançou do nada na música nova q a menina era feita de filé mignon??? tipo aquelas cantada de pedreiro bizarra, ri desesperadamente pq sinceramente n deu — Victor Meyniel (@victeiro) 10 de dezembro de 2017

O luan santana é o unico artista que eu acredito que escreve as proprias letras. Pq nao é possivel que contrataram alguem pra escrever que "deus fez você do filé mignon de Adão" — Vagazoide (@Vagazoide) 11 de dezembro de 2017

gente eu tava no role ontem e um menino passou a cantada do "Deus fez a mulher de uma costela de Adão quando foi fazer vc fez do filé mignon" VC TA FELIZ LUAN SANTANA???? OLHA A MERDA Q SE FEZ — O gato do rolê (@nicolauvrau) 10 de dezembro de 2017