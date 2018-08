'Deu vontade de ser pai', diz André Marques sobre apresentar 'The Voice Kids'

André Marques ficou emocionado ao falar sobre o 'The Voice Kids'. Foto: Fabio Rocha/Globo

O The Voice Kids deste domingo, 8, foi pura emoção do início ao fim, com a vitória de Eduarda Brasil. O apresentador André Marques aproveitou o clima para falar da experiência de participar do programa e disse que "deu vontade de ser pai".

"Criança e música e muitas cores juntos é um tremendo resultado, é uma mistura boa", começou a dizer.

"Eu queria aproveitar a oportunidade, que no final não vai dar: ano que vem vai completar 25 anos que eu trabalho aqui nessa empresa e uma das coisas mais importantes na minha vida aqui dentro foi participar desse programa. Para mim, é muito emocionante", falou com a voz embargada.

"Fiz grandes amizades, deu vontade de ser pai, só coisa bacana e eu divido, representando aqui a minha emoção, com todas as pessoas da equipe que eu conheço nesses anos todos aqui", completou.

A final do programa contou com apresentações de ex-participantes junto com os quatro finalistas: Neto Junqueira, Talita Cipriano, Mariah Yohana e Eduarda Brasil, que levou o prêmio.