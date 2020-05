'Deu tão errado, tão rápido', diz Chris Evans após cortar pelos de cachorro

O ator Chris Evans criou uma conta no Instagram há poucos dias Foto: Mike Blake / Reuters

O ator Chris Evans fez uma publicação nesta segunda-feira, 4, em que mostrou o resultado da sua tentativa de aparar os pelos do seu cachorro, Dodger. Entretanto, o próprio ator destacou que a iniciativa acabou não dando muito certo.

Evans publicou uma foto do seu cachorro, em que é possível notar alguns partes do corpo do animal sem o pelo. “Eu assegurei para ele que sabia o que estava fazendo. Ele parecia desconfiado no começo, mas com a ajuda de alguns petiscos eu convenci ele a fazer”, brincou o ator.

“Deu tão errado, tão rápido. Acho que algumas coisas devem ser deixadas para os profissionais. Ele ainda não viu um espelho ainda. Eu disse para ele que ele estava ótimo”, continuou Evans.

O ator, conhecido por interpretar o Capitão América nos filmes da Marvel, criou uma conta no Instagram em 1º de maio, e já possui mais de dois milhões de seguidores no Twitter. Ele está passando a quarentena junto com o irmão, o também ator Scott Evans, que publicou um vídeo que mostra Chris o ajudando a raspar o cabelo. Nesse caso, o resultado parece ter sido mais positivo.

Don’t worry @itskatelambert, my brother helped me even it out. pic.twitter.com/a2s2vaEQ9a — Scott Evans (@thescottevans) March 24, 2020

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais