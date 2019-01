'Destruí minha vida', brinca Fábio de Melo após ouvir hit 'Jenifer'

Após tirar uma foto e ter contato com a travesti e ativista Luana Muniz, o padre reconheceu ter sentido preconceito, e se arrependido em seguida, refletindo sobre a situação de transexuais: "Hoje, corrijo a linguagem, porque no dia em que dei uma palestra, minha ignorância me fez chamá-la de 'ele'", disse em entrevista ao 'Programa da Eliana' em certa ocasião; Luana mantinha uma instituição de amparo a travestis e pessoas com o vírus HIV e morreu em maio de 2017





Foto: Facebook / @luana.muniz.758