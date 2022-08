Anitta traz prêmio inédito para o Brasil no VMA 2022

Anitta lançou novas parcerias em versão estendida de 'Versions of Me'. Foto: João Arraes

Anitta é a primeira artista solo a ganhar um Video Music Awards (VMA) neste domingo, 29. A cantora, de Honório Gurgel, no Rio de Janeiro, levou o prêmio de Melhor Clipe De Música Latina da premiação com o hit Envolver. A artista também se apresentou no palco minutos antes de ser premiada.

“Eu comecei fazendo um ritmo que por muitos anos era um crime. Eu nasci e fui criada no gueto do Brasil. Para quem nasceu lá, nós nunca poderíamos pensar que isso era possível. Muito obrigada”, disse Anitta, que ressaltou a presença do Brasil pela primeira vez no palco e agradeceu aos fãs.

Em março deste ano, a música Envolver chegou ao topo do Spotify Global. O single em espanhol da cantora se tornou a música mais ouvida no mundo com mais de 6,3 milhões de reproduções.

No Brasil, nenhum outro cantor chegou nesse lugar na plataforma. Anitta ultrapassou Karol G e Kali Uchis que conseguiram chegar ao Top 2. O que torna o feito da brasileira ainda mais inédito é o fato de ser uma canção solo. A música foi composta por ela em parceria de Julio M. Gonzales Tavarez, Freddy Montalvo e José Carlos Cruz.