Desejos estranhos de Rihanna entregaram gravidez aos amigos

Cantora Rihanna teve dificuldades para esconder gravidez dos amigos Foto: Instagram @badgalriri

A cantora Rihanna contou que teve dificuldades de esconder a sua gestação dos seus amigos. Ela acabou sendo entregue pelas mudanças de hábitos, além de alguns desejos por alimentos que não costumava comer.

“Foi difícil esconder dos meus amigos, porque eles estão sempre ao meu redor, eles conhecem os meus hábitos”, disse em entrevista ao site E! News. “Eles me perguntavam, ‘você não quer algo para beber?’ e ‘você não está fumando?’”.

Rihanna disse que, por não ser muito fã de doces, a vontade repentina de comer açúcar acabou soando estranho. “Comecei a comer todas essas coisas que não estou acostumada. Todos eles sabem que eu odeio doce e, de repente, começo a pedir por cookies e donuts”.

Até que ela achou melhor falar logo. “Aí, finalmente, acabei contando e ficaram todos chocados, é claro, assim como o mundo também ficou.”, relatou.

Rihanna também brincou sobre mostrar o barrigão. “Geralmente, quando estou em um red carpet, e a minha barriga está maiorzinha, é um problema. [Mas agora] é a temporada da barriga de fora, vai ficar tudo à mostra!”.

Os rumores sobre a gravidez começaram no final de 2021, mas a notícia só foi confirmada em 31 de janeiro deste ano. O primeiro filho da cantora é fruto do seu relacionamento com o rapper A$AP Rocky.