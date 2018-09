Desafiada, Selena Gomez não se lembra de músicas de sua carreira

Selena Gomez. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

A cantora Selena Gomez foi desafiada a se lembrar de algumas músicas antigas de sua carreira como I Want You to Know, sucesso em 2015, e One and the Same, parceria com Demi Lovato em 2009. O desafio foi proposto pelo apresentador da BBC Radio 1, Nick Grimshaw, que divulgou o vídeo na tarde da última quinta-feira, 15.

Como Selena, já participaram do desafio as cantoras Pink e Demi Lovato. Grimshaw fez até um breve relato do desempenho das colegas de Selena: Pink teria surpreendido ao se lembrar um um hit antigo enquanto Demi falhou ao tentar cantar uma música que não está entre as canções mais recentes.

Na hora de Selena, ela mostrou que já se esqueceu de trechos de canções importantes de sua carreira e algumas parceiras. Mas, surpreendentemente, se lembra de uma das músicas do seriado Barney e seus Amigos, no qual a artista iniciou a carreira de atriz e cantora aos sete anos.

A própria Selena se surpreendeu com o desempenho. “Isso diz muito sobre mim. Participar do desenho realmente fez parte da minha vida”, relatou a cantora antes de lembrar como foi a experiência de atuar ao lado de David Joyner, o ator que se vestia do dinossauro Barney. “Era bem magro e forte, e precisava, já que a roupa era muito pesada”.