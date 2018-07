Depois de atacar Beyoncé e Tyga no Twitter, Amber Rose diz que conta foi hackeada

Tuíte feito, supostamente, por um hacker dizia que a música de Tyga era muito ruim Foto: REUTERS/Eduardo Munoz

Na última quarta-feira, 17, dois tuítes estranhos foram postados na conta de Amber Rose. No primeiro, a modelo falou mal do rapper Tyga. "Querido Tyga, desde que você largou a Blac Chyne, sua música ficou um lixo, mais lixo do que é normalmente".

Após o término conturbado, Blac Chyna engatou em um relacionamento com Rob Kardashian, enquanto Tyga ficou com Kylie Jenner por algum tempo - entre muitas idas e vindas.

Depois, o perfil de Amber atacou Beyoncé. "Ei, Beyoncé, eu tenho um segredo. Eu sou a Becky de cabelu curto", em referência à música da cantora em que ela fala sobre a 'Becky do cabelo bom', com quem Jay-Z a teria traído.

Demorou algumas horas até que os dois tuítes fossem apagados. Em seguida, Amber Rose postou um vídeo em seu Instagram em que fala que sua conta na rede social havia sido hackeada. No entanto, o discurso foi pouco convincente. Além disso, no vídeo, Charlemagne tha God aparece com a modelo e diz que, realmente, a música de Tyga é ruim.