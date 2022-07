Deolane expõe boatos e haters de fãs de Carlinhos Maia

Amizade de Carlinhos Maia e Deolane tem sido criticada por fãs do humorista. Foto: Instagram / @carlinhosmaiaof

Deolane Bezerra e Carlinhos Maia são amigos, mas parece que os fãs do humorista desconfiam que a advogada tenha segunda intenção. Em participação no podcast PocCast, no YouTube, na última segunda-feira, 18, ela expôs a situação.

Segundo a viúva de MC Kevin, algumas pessoas têm usado suas redes sociais para ofendê-la, pedindo para que Lucas Guimarães, marido do humorista, fique de olho na relação entre os dois.

“‘Eu ganhei um cachorro e falaram: ‘Foi o Carlinhos que deu Lucas, se cuida! (…) A Deolane quer roubar teu marido’”, relatou.

Indignada com os boatos, Deolane criticou os haters e reforçou que tudo não passa de invenções. "O povo é doente! Vocês não têm noção das coisas que o povo inventa. As velhas que gostam do Carlinhos, me xingam tanto! Tem umas que ficam: ‘sai do meio do relacionamento deles’", expôs.

Confira a participação da advogada no podcast: