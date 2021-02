Dennis DJ se oferece para produzir músicas de Lucas Penteado

Dennis DJ ofereceu produzir músicas de Lucas Penteado, após ator sair do BBB21 Foto: Globo/ João Cotta| Instagram/ @dennisdj

Dennis DJ se comoveu com a saída de Lucas Penteado do Big Brother Brasil 21 e compartilhou, neste domingo, 7, que está disposto a ajudar o ex-BBB em sua carreira musical.

Depois de Penteado deixar a disputa de R$ 1,5 milhão do reality show da Globo, o DJ se prontificou, através de uma mensagem de áudio nas redes sociais, a ajudar a realizar um dos sonhos do ator.

"Lucas, vou te ajudar, tá bom? Sei que você tem um sonho de ser MC e estou aqui a disposição para produzir todas as músicas que tiver vontade”, compartilhou Dennis no Twitter.

“Se você não tiver a música a gente vai arrumar uma. Vamos fazer a música", afirmou o artista, que disse que também irá contribuir na vaquinha feita pelos internautas para ajudar Lucas.

"Para ajudar a mamãe dele a comprar a casa, estou aqui também", reiterou o músico. Antes disso, Dennis já havia criado um remix para Penteado, enquanto ele ainda estava participando do BBB21.

Na última quarta-feira, 4, o DJ fez a batida do funk que Lucas fez para Juliette, depois que a advogada pediu que o ator fizesse uma rima com o seu nome. Dennis compartilhou a música em suas redes sociais na época, confira:

Lucas Penteado desistiu de continuar participando do Big Brother Brasil 21 neste domingo, 7, depois de protagonizar o primeiro beijo gay do programa, com Gilberto. O ator admitiu ser bissexual, porém alguns colegas o acusaram de estar mentindo para ganhar o jogo.

