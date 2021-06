Denise Fraga se emociona e chora ao tomar vacina contra covid-19: 'Viva quem se preocupa com o povo'

A atriz Denise Fraga, de 56 anos, que tomou a primeira dose da vacina contra a covid-19 Foto: Instagram/denisefragaoficial

A atriz Denise Fraga, de 56 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 9, para comemorar o fato de receber a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Visivelmente emocionada, ela chora e agradece aos profissionais de saúde e às autoridades que se importaram com a população e viabilizaram a imunização de parte dos brasileiros.

"Acabei de me vacinar! Viva o SUS! Viva vocês, quem se preocupa com a gente, quem se preocupa com a saúde e a educação, viva!", vibrou Denise Fraga ao mostrar os enfermeiros que estavam na equipe de saúde.

Em tom de desabafo, a atriz também falou que espera vacina contra a covid-19 para todos os brasileiros e que as pessoas possam estar protegidas.

"Quero dizer que quero vacina pra todo mundo! Viva o SUS, quem se preocupa com os outros. Viva quem se preocupa com saúde, com ciência, educação, com as artes, com cultura. Viva quem se preocupa com o povo! Viva os médicos que estão sem dormir, preocupados. Viva quem não está conseguindo dormir, porque está vendo tudo o que a gente tá passando! Viva quem se preocupa com a vida!", concluiu.

Assista ao vídeo: