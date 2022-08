Denise Dowse, atriz de 'Barrados no Baile', morre aos 64 anos

Atriz de 'Barrados no Baile', Denise Dowse morreu devido à uma meningite viral depois de ficar cerca de uma semana em coma. Foto: Instagram/@denisedowse

A atriz Denise Dowse, mais conhecida pelas séries Barrados no Baile e Insecure, morreu neste sábado, 13, aos 64 anos. Ela estava internada em coma por conta de uma meningite causada por infecção viral.

A informação foi confirmada pela irmã da atriz, Tracey, através de uma publicação no perfil oficial de Denise no Instagram. "Quero aproveitar este momento para agradecer aos nossos amigos e familiares por todo o amor e orações. É com o coração muito pesado que informo a todos que minha irmã Denise Dowse foi ao encontro de nossa família na vida eterna", escreveu.

Em seu texto, Tracey disse que Denise era "uma irmã incrível, uma atriz consumada e ilustre, mentora e diretora". "Ela era minha melhor amiga e último membro da família. Denise amou todos vocês. Eu sei que ela está cuidando de nós com todo o amor que ela tem", disse.

Ela também pediu por privacidade e para que os seguidores continuassem rezando pela atriz. "Mais uma vez, sou muito grata por todas as ligações, mensagens de texto, mensagens diretas e orações silenciosas por minha irmã. Não poderíamos ter feito isso de forma tão graciosa e indolor sem todos os guerreiros de oração ao redor do mundo".

Na última semana, Tracey já havia divulgado detalhes sobre o estado de saúde da irmã. Segundo ela, Denise estava em um coma não induzido causado por "uma forma virulenta de meningite", doença que gera infecção grave das meninges, as membranas que cobrem o cérebro e a medula espinhal.

Denise foi mais conhecida pelo papel da vice-diretora Yvonne Teasley na série Barrados no Baile, que esteve no ar entre 1990 e 2000. Mais recentemente, ela participou de Insecure, produção da HBO, como a terapeuta Rhonda Pine.

Ela conquistou um papel na cinebiografia de Ray Charles, Ray, de 2004, quando atuou ao lado de Jamie Foxx, Kerry Washington e Regina King, além do filme Coach Carter - Treino para a Vida, de 2005, com Samuel L. Jackson.

A atriz também teve diversas pequenas participações ou papéis recorrentes em séries de sucesso, como Seinfeld, Buffy: A Caça-Vampiros, Gilmore Girls, Law & Order, Criminal Minds e Grey's Anatomy.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais