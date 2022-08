Demi Lovato volta a adotar pronomes femininos; saiba o motivo

Demi Lovato voltou a se identificar com o gênero feminino após meses adotando pronomes neutros. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

A cantora e atriz norte-americana Demi Lovato voltou a se identificar com o gênero feminino após meses adotando pronomes neutros. A artista tinha se declarado como não-binárie, ou seja, nem feminino e nem masculino no ano passado. Ao podcast Spout, transmitido na última terça-feira, 2, ela revelou que tomou a decisão porque é “uma pessoa muito fluida”.

“Quando me deparei com a escolha de entrar em um banheiro e dizer ‘mulheres’ e ‘homens’, não senti que havia um banheiro para mim porque não me sentia necessariamente como uma mulher”, explicou.

Na bio do Instagram, Demi colocou que responde da mesma forma aos pronomes “they”, “she” e “her” (“eles”, “ela” e “dela”, em tradução livre). “É apenas se sentir humana em sua essência. Recentemente, tenho me sentido mais feminina, e por isso adotei novamente”, destacou.

“Todo mundo se confunde com os pronomes a certa altura, sobretudo quando está em aprendizagem. É tudo uma questão de respeito”, continuou a cantora.

Demi Lovato está com viagem marcada para o Brasil para agosto e setembro. A artista vai marcar presença no Rock in Rio e fará shows em São Paulo e Belo Horizonte.