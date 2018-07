Demi Lovato vira sócia de clínica de reabilitação em que se tratou

Demi Lovato se tornou sócia da clínica de reabilitação em que se tratou no passado. Foto: Reprodução/Instagram

Depois de ter se recuperado, Demi Lovato quer ajudar outras pessoas a se tratarem, então resolveu virar sócia do Cast Center, em Los Angeles, Estados Unidos, clínica onde ela se internou para tratar do vício em drogas, depressão e bulimia no passado.

O empresário da cantora, Phil McIntyre, declarou: "Quantos jovens de 24 anos de idade possuem seu próprio centro de tratamento? Mas, então, tirar proveito da posição dela na música pop para fazer tanta coisa boa é simplesmente incrível".

Em entrevista ao programa Sunday Morning, Demi falou sobre o período em que ficou internada: "Sim, eu era um pesadelo. Eu diria... a palavra que eu quero dizer, mas é tão imprópria que eu não posso. E isso será exibido em um domingo de manhã, então não vou dizê-la!".

Ela falou que, depois de um tempo, respondeu ao tratamento e aprendeu a viver sem "qualquer tipo de droga ou álcool" e as coisas estão melhores do que nunca para ela agora. "Por causa disso, eu estou sentada aqui agora ao vivo e mais bem sucedida do que eu já fui", disse.

Sobre a sociedade com o centro, Demi explicou: "Parece ridículo, mas eu meio que fiz um pacto com Deus. E eu nem mesmo acho que você deveria fazer isso, mas eu disse, tipo, eu prometi: 'Se você me tornar uma cantora um dia, vou usar minha voz para muito mais do que cantar, e vou ajudar as pessoas com ela'".