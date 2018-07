Demi Lovato tatua rosto de leão na mão esquerda

A cantora Demi Lovato fez mais uma tatuagem, dessa vez maior e em uma região mais visível: todo o dorso de sua mão esquerda. A figura tatuada é o rosto de um leão, com juba, focinho e olhos muito bem demarcados. O artista foi o renomado tatuador Bang Bang, que também já fez tatuagens em famosos como Justin Bieber e Rihanna.

As outras tatuagens de Demi estão na região das costelas, no braço, nos dedos e no pé. Empolgada com o novo desenho, a cantora pulicou os detalhes dos traços da figura em seus stories no Instagram nesta quarta-feira, 26.

Demi tatuou o rosto do leão pouco mais de um mês depois de Justin Bieber tê-lo feito na região peitoral. A modelo e atriz Cara Delevingne tem o mesmo desenho de leão, com traços bem definidos sobre o dedo indicador esquerdo. A tatuagem de Cara foi feita em 2013. Diante das comparações, Demi se pronunciou em seu Twitter: "Já não se pode fazer uma tatuagem sem que alguém diga que foi uma cópia de outra pessoa. Esse não é o caso, pessoal".

You can't get a tattoo these days without someone saying you've copied someone or you're "matching" someone. That's not the case folks.