Demi Lovato reflete sobre significado de ‘29’, sua nova música: ‘Sabedoria’

Demi Lovato completa 30 anos no próximo sábado, 20, um dia após a estreia de seu novo álbum na íntegra, Holy Fvck. Para “aquecer” essas duas datas importantes, a artista lançou na quarta-feira, 17, a música 29, que integra o próximo disco.

29 representa a atual idade de Demi e, por isso, tem um significado ainda mais especial para a artista. No Instagram, ela comentou a canção “é um registro sobre a sabedoria que vem com a idade”.

Vale ressaltar que outras canções do novo álbum já foram lançadas e também refletem sobre a vida da artista. Em Skin Of My Teeth e Substance, por exemplo, ela retrata seus problemas com vícios e admite ter sobrevivido a uma overdose.

Demi Lovato chega ao Brasil no 30 de agosto, em São Paulo, onde também se apresenta no dia 31, no Espaço Unimed (antigo Espaço das Américas). Já no dia 2 de setembro ela embarca para Belo Horizonte (MG) e em 4 de setembro sobe ao palco do Rock in Rio.