Demi Lovato recebe ofensas após postar meme sobre nacionalidade do rapper 21 Savage

A cantora Demi Lovato. Foto: Danny Moloshok/Reuters

Demi Lovato causou polêmica no Twitter após compartilhar um meme do rapper 21 Savage no domingo, 3, sobre a nacionalidade do cantor.

Ele é britânico e a imagem mostrava um lorde inglês escrevendo com uma pena branca. Em cima da foto estava escrito que "é assim que o 21 Savage escreve os seus versos", em referência ao seu país de origem.

A brincadeira repercutiu negativamente e Demi Lovato recebeu críticas e ofensas em seu perfil da rede social. Isso porque os fãs do rapper associaram a publicação ao fato dele ter sido preso pela Agência de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, por exceder o seu visto, e estar correndo o risco de ser deportado.

"Ela é uma usuária de crack", escreveu um internauta. "Vá injetar um pouco mais de heroína em você, Demi", provocou outro.

A artista, então, excluiu sua conta no Twitter e resolveu desabafar nos stories do Instagram. "Não estava rindo de ninguém sendo deportado. O meme que eu postei estava falando sobre ele escrever com uma caneta de pena. Desculpe-me se eu ofendi alguém, mas isso não é motivo para rir do vício de alguém", afirmou.

Veja abaixo.