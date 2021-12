Demi Lovato raspa a cabeça no Natal: 'Novo começo'

Demi Lovato decidiu mudar o visual e raspou a cabeça Foto: Instagram/@ddlovato

Demi Lovato surpreendeu os seguidores neste domingo, 26, ao aparecer com o cabelo raspado. A cantora, de 29 anos, exibiu um corte chique e mostrou aos 122 milhões de seguidores no Instagram.

O novo visual de Demi Lovato chega depois de um grande ano para a artista. Além de lançar o sétimo álbum de estúdio em abril - o primeiro em quatro anos - em maio, ela se autodeclarou de gênero não-binário.

Em entrevista a revista People, Demi Lovato falou sobre a pressão que sentia para se encaixar em uma imagem "sexy e feminina" antes de chegar a um acordo com sua identidade de gênero.

"Eu realmente acredito que, quando eu tive uma overdose em 2018, foi porque eu estava ignorando minha verdade. Eu me esforcei tanto para suprimir quem eu realmente sou para me encaixar nessa imagem sexy e feminina de estrela pop e atriz que outras pessoas atribuíram a mim que nunca me identifiquei verdadeiramente como. Eu fiz isso porque pensei que era assim que deveria ser", declarou Demi a publicação em junho.

Lovato expressou o desejo de raspar a cabeça no início deste ano, como uma tentativa de se libertar da caixa heteronormativa à qual está confinada. "O que estou encorajando as pessoas a fazer é apenas fazer escolhas por si mesmas", conclui.