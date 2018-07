Demi Lovato quer fazer luta profissional de MMA, diz treinador

Demi Lovato. Foto: Reprodução

A cantora Demi Lovato faz treinos de MMA há algum tempo e, pelo visto, está gostando tanto que quer se profissionalizar.

Leia também: Demi Lovato anuncia pausa na carreira em 2017

Em entrevista ao TMZ, o treinador de Demi, Jay Glazer, da academia Unbreakable Performance Center, em Hollywood, disse que a contora quer participar de uma luta profissional.

"Ela já falou sobre isso com a gente um milhão de vezes. Demi aplica cotoveladas melhor que vários lutadores do UFC que treinam aqui, é mais violenta que a maioria e fica com raiva quando não vamos para cima dela com força. É definitivamente uma das nossas melhores lutadoras. Não mexa com ela", disse o treinador.