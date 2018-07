Demi Lovato posta foto de suas pernas com mensagem de autoaceitação

Demi Lovato já teve bulimia e hoje se orgulha do próprio corpo Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

A cantora Demi Lovato postou no Instagram nesta quinta-feira, 13, uma foto em que está vestida de biquíni e o foco do clique são suas coxas. "Eu não tenho 'tigh gap' e ainda estou linda como sou",escreveu na legenda. As hashtags "recuperação", "amor próprio" e "todo mundo é bonito" confirmaram a mensagem de autoaceitação que Demi compartilhou.

O 'tigh gap' é um termo em inglês para valorizar o espaço entre as coxas, que, na maioria das vezes, pode ser notado em corpos extremamente magros.

Demi, que atualmente está namorando o lutador brasileiro Guilherme Bomba, já teve bulimia e enfrentou problemas com vício em drogas, mas está sóbria há cinco anos.