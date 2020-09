Demi Lovato lança ‘Ok Not To Be Ok’ no Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio

Nova música de Demi Lovato fala sobre saúde mental Foto: Danny Moloshok / Reuters

A cantora Demi Lovato lançou uma nova música em parceria com o DJ Marshmello, nesta quinta-feira, 10. Ok Not To Be Ok ("Tudo bem não estar bem", em tradução livre) tem como tema a saúde mental, e seu lançamento ocorre na mesma data do Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio.

A data busca conscientizar as pessoas sobre as ações que podem ser realizadas para evitar o suicídio, destacando a importância da valorização dos cuidados referentes à saúde mental. Ela é realizada anualmente pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

“A prevenção ao suicídio começa com uma conversa que nós não estamos tendo com nossa saúde mental devido a um estigma. O primeiro passo para quebrar esse silêncio é descartar estigmas de medo, julgamento ou vergonha sobre nossas experiências pessoais. Nós alcançamos isso ao proclamar que está tudo bem em não estar bem”, diz a descrição do clipe da música.

Demi Lovato chegou a ser internada em 2018 após sofrer uma overdose e passou três meses em uma clínica de reabilitação. Em 2020, ela lançou a música I Love Me, em que fala sobre a importância da autoaceitação e de evitar pensamentos autodestrutivos.

“Separe um momento hoje para ver como você e as pessoas que você ama estão se sentindo”, disse a cantora em uma publicação no Instagram em que anunciou o lançamento da música.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais