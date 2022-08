Demi Lovato lança álbum de volta às origens do rock

Após alta demanda, Demi Lovato anuncia show extra de sua turnê 'Holy Fvck' em São Paulo Foto: Live Nation Brasil

A cantora Demi Lovato lançou hoje, 19, seu oitavo álbum de estúdio. Holy Fvck retoma suas origens ao rock e chega ao comércio e ao Spotify num selo com dezesseis faixas.

O novo trabalho da cantora inclui parcerias com o cantor Yungblud, Royal & the Serpent e Dead Sara. O disco traz uma volta à sonoridade roqueira dos primeiros álbuns de Demi.

A crítica especializada comentou o desempenho da cantora no novo trabalho. O site Pitchfork declarou que o álbum “cumpre sua promessa de excesso de suor e angústia com uma turnê pelo pop-punk e gêneros adjacentes”. O texto continua dizendo que nas primeiras músicas do álbum Demi confessa que voltou para a reabilitação contra as drogas. Em 2018, a cantora teve o ápice de seu envolvimento com entorpecentes. Lovato se internou numa clinica de reabilitação para se limpar do vício e tratar das consequências de uma overdose. A cantora sofreu danos cerebrais e cegueira parcial.

As músicas Skin of My Teeth e Substance abriram caminho para a volta ao estilo mais pesado de Demi Lovato. As duas faixas estão presentes em Holy Fvck.

Demi estará no Brasil em setembro para dois shows em São Paulo, um em Belo Horizonte e uma apresentação no Rock in Rio.