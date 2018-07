Demi Lovato finge ser motorista de carro em pegadinha

Cantora se disfarçou de motorista. Foto: Reprodução/YouTube

Durante sua passagem por Denver, nos Estados Unidos, Demi Lovato foi motorista por um dia numa ação da Lyft, empresa de transporte privado semelhante ao Uber. Ela usou um boné e um óculos para disfarçar e deu carona para algumas meninas... E nenhuma a reconheceu.

Para uma das passageiras, a cantora chegou a contar que estava viajando com o irmão de seu ex para tentar uma carreira musical. Depois, ela ainda falou que o anel de castidade dos irmãos Jonas "já era". Outra passageira contou que já havia visto Demi uma vez, e disse que ela era "super legal". A cantora, então, disse: "Bem, é bom te ver novamente" e tirou o óculos, deixando a menina surpresa.

Numa das viagens, Demi, que se identificou como Samantha, chega a cantar a música This is Me, mas, mesmo assim, ninguém suspeita da motorista. Quando descobrem, porém, todas ficam muito felizes. Assista ao vídeo da ação abaixo: