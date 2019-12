Demi Lovato faz tatuagem com referência aos desafios que enfrentou

Demi Lovato Foto: Instagram / @ddlovato

A cantora Demi Lovato fez uma tatuagem nessa semana que faz referência à fase difícil pela qual ela passou recentemente. A palavra 'Survivor', ou 'sobrevivente' em português, foi tatuada no pescoço dela.

A revelação foi feita pelo tatuador Doctor Woo, um dos mais famosos da cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. No post, o profissional mostra uma foto do pescoço de Demi, com a palavra tatuada. "Em uma verdadeira [sobrevivente]", disse Woo, em referência à tatuagem.

Em julho de 2018, Demi Lovato foi internada após ter uma overdose de oxicodona. Após dez dias no hospital, a cantora recebeu alta e passou três meses em uma clínica de reabilitação.

Recentemente, ela anunciou que estava namorando o modelo Austin G. Wilson, que alguns internautas acharam parecido com o MC Guimê. Na mesma semana, Wilson fez um post no Instagram em que aparece fazendo uma tatuagem com Woo.

