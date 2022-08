Demi Lovato faz show de rock em SP com sósia e Juliette na plateia

Demi Lovato em show em São Paulo. Foto: Angelo Kritikos

Demi Lovato fez o primeiro show da turnê Holy FVCK no Brasil nesta terça-feira, 30, em São Paulo, e deu uma prévia do que os fãs podem esperar da apresentação no Rock in Rio no próximo domingo, 4. Com uma setlist que apresenta as músicas do álbum mais recente e passeia pelos hits que marcaram o início da carreira no Disney Channel, a cantora empolgou os fãs brasileiros e reuniu na plateia famosos como Juliette, Paulo Vieira e Yasmin Brunet.

Longe dos palcos desde 2018, quando sofreu uma overdose, Demi escolheu o Brasil como a primeira parada oficial da turnê mundial com uma sequência de quatro shows: São Paulo (30 e 31 de agosto), Belo Horizonte (2 de setembro) e Rio de Janeiro (4 de setembro, no palco Mundo do Rock in Rio).

“Obrigada por serem tão pacientes. Eu não venho aqui há muito tempo e estava esperando muito por isso”, disse ela ao cumprimentar os fãs. Com vocais poderosos e uma banda 100% formada por mulheres, Demi apresentou as músicas do novo álbum, Holy FVCK, lançado este mês, e mostrou que definitivamente entrou em sua era rock.

Logo no início do show, com a música que dá nome ao álbum, ficou claro que o curto espaço de tempo entre o lançamento do novo projeto e o show não foi um problema para os fãs, que já tinham as letras na ponta da língua. A língua - nesse caso, a portuguesa - por sinal, foi responsável por um momento inusitado entre a plateia e a cantora.

Ao ouvir os gritos de “gostosa, gostosa!”, Demi disse que não estava entendendo, mas que era grata mesmo assim. Segundos depois, após a tentativa frenética dos fãs que estavam na grade de explicar o que a palavra significava, ela respondeu: “sou gostosa? Meu Deus! Bem, está muito quente aqui mesmo, mas muito obrigada!”.

Demi não chegou a descer do palco, mas quem queria tirar uma foto com a cantora teve a chance de - quase - realizar o desejo. A sósia da americana, Paloma Silva, estava na plateia - com direito a corte de cabelo igual ao de Demi - e tirou selfies com todos que se aproximaram.

A maior parte do repertório recente de Demi, no entanto, não fala sobre temas tão divertidos assim. Com uma letra impactante, a performance do novo single, “29”, foi um dos pontos altos da noite. Demi introduziu a música agradecendo aos fãs que estão viralizando a música no TikTok com relatos corajosos de relacionamentos abusivos como o que a própria cantora viveu e detalhou nos versos da música. “Skin of My Teeth” e “4 Ever 4 Me” foram outras músicas de destaque na noite.

A nostalgia ficou por conta das músicas do começo da carreira de Demi, como “Don’t Forget”, do primeiro álbum, “La La Land” e ‘Heart Attack”. Ao cantar “Skyscraper”, do álbum “Unbroken”, a cantora levou o público às lágrimas com os versos sobre superação, tema que sempre esteve presente no repertório e na vida dela. Os hits “Sorry Not Sorry” e “Confident” ganharam um arranjo de rock para se encaixar na nova fase.

Estava indo embora quando vi A MAIOR @juliette pic.twitter.com/KtpqENzxTw — Carla Menezes (@carlammenezes) August 31, 2022

Além dos fãs que viraram a noite na fila para garantir o espaço na grade do show, a plateia contou com a presença de celebridades como o comediante Paulo Vieira, a modelo Yasmin Brunet e a campeã do BBB 21, Juliette, que compartilhou nos stories do Instagram que chegou a marcar um encontro com Demi antes do show, mas que acabou se atrasando por compromissos profissionais. “Eu tinha falado com Demi, a gente estava organizando, mas eu não sabia se ia chegar a tempo. Não consegui vê-la, não consegui dar um abraço”, lamentou.

Setlist da Holy FVCK Tour em São Paulo: