Demi Lovato fala sobre aceitação em ‘I Love Me’; assista

A cantora Demi Lovato. Foto: Instagram / @ddlovato

Demi Lovato usou e abusou de referências à própria trajetória de vida em I Love Me. O single foi lançado nesta sexta-feira, 6.

O clipe fala sobre aceitação e a importância de resistir aos comportamentos, muitas vezes, autodestrutivos.

“Eu sou meu pior crítico/Mas sou incrível mesmo quando me esqueço disso”, diz um trecho da canção.

Nas redes sociais, Demi Lovato fez uma reflexão sobre o novo trabalho.

“Essa música se concentra em muito do que está acontecendo na minha cabeça. Temos dias bons e dias ruins. O melhor que podemos fazer é ser a melhor versão de nós mesmos e celebrar isso com os mais próximos de nós. Queria também dar uma mensagem especial a todos os meus apaixonados, por sempre estarem comigo: 2020 é o nosso ano”, escreveu no perfil oficial dela no Instagram.

Em janeiro, Demi Lovato retomou a carreira com a faixa Anyone. Até então, a cantora estava há quase três anos sem lançar álbum. O último foi Tell Me You Love Me, de 2017.

Assista ao vídeo:

Nas redes sociais, os fãs da cantora comemoraram o lançamento de I Love Me. Confira:

DEMI LOVATO VOCÊ NUNCA DECEPCIONA OS SEUS FÃS #ILoveMeOutNow pic.twitter.com/AV3xAqFDoH — emerson I LOVE ME (@sensevato) March 6, 2020

"2020 é o ano de Demi Lovato" — Billboard #ILoveMeOutNow ❤✨. pic.twitter.com/9RwN8LVaTp — Portal Lovato ❤️ (@portallovato) March 6, 2020