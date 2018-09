Demi Lovato explica por que sua experiência no Baile do Met foi ruim

Demi Lovato diz não ter gostado de sua experiência no Baile do Met em 2016. Foto: REUTERS/Danny Moloshok

Nesta quinta-feira, 8, a revista Billboard americana publicou uma entrevista com Demi Lovato. Na conversa, ela fala sobre sua carreira e sobre sua relação com a indústria do entretenimento, e explicou por que diz que o Baile do Met de 2016 foi sua primeira e última vez no evento.

"Eu tive uma experiência terrível. Uma personalidade em específico foi uma vadia completa e era horrível estar perto dela. Foi muito incômodo. Eu lembro de ficar tão desconfortável que eu queria beber", disse a cantora. Ela contou que então mandou uma mensagem para seu empresário e foi direto para uma reunião dos Alcoólicos Anônimos.

"Eu troquei de roupas, mas ainda estava usando diamantes – milhões de dólares em diamantes em uma reunião do AA. E eu me identifiquei mais com as pessoas sem teto naquela reunião, que lidavam com os mesmo problemas que eu, do que com as pessoas no Baile do Met – falsas e pagando pau para a indústria da moda", completou.

Na época, Demi publicou uma foto no Instagram com a legenda: "Essa foto resume o meu primeiro e, provavelmente, último Baile do Met. Muito estranho, não é pra mim".