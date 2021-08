Demi Lovato é primeira pessoa não binária a ganhar prêmio celebridade do ano, no British LGBT Awards

A cantora americana Demi Lovato, que declarou ser pessoa de gênero não binário Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Demi Lovato, ícone pop dos Estados Unidos, venceu o prêmio de celebridade do ano no British LGBT Awards na noite desta sexta-feira, 27, no Reino Unido. A cantora é a primeira pessoa não binária 'abertamente' a receber o reconhecimento.

Em maio de 2021, Demi declarou que passou a se considerar pessoa de gênero não binário, termo utilizado cada vez mais por aqueles que não se identificam exclusivamente como homem ou mulher.

"Ainda estou aprendendo e me conhecendo e não pretendo me apresentar como uma especialista ou porta-voz. Compartilhar isso com vocês agora abre um outro nível de vulnerabilidade para mim", escreveu a americana nas redes sociais na época.

Em 20 de agosto, quando completou 29 anos de idade, Demi Lovato lançou o clipe do novo single Melon Cake.

Assista ao vídeo:

Além de Demi Lovato, Anne-Marie levou para casa o prêmio artista musical do ano, patrocinado pela MTV. O British LGBT Awards foi comandado pelo apresentador de TV Gok Wan e pelo vencedor da Ru Paul's Drag Race no Reino Unido, Lawrence Chaney.

Phillip Schofield recebeu um prêmio especial de reconhecimento um ano depois de corajosamente se declarar gay no programa diurno da ITV. "Uau. Isso é importante. Que momento de orgulho para mim, pessoalmente", disse o apresentador.