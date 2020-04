Demi Lovato diz que foi rejeitada em app de encontros para artistas

A cantora Demi Lovato Foto: Danny Moloshok/Reuters

A cantora Demi Lovato revelou, em entrevista publicada na terça-feira, 14, que usava o aplicativo de encontros Raya, que é exclusivo para celebridades e pessoas ligadas a elas, mas foi rejeitada pelo aplicativo após tentar criar uma nova conta quando deletou a original.

Na entrevista para a revista Harper’s Bazar ela contou que excluiu a conta como forma de “respeitar” a pessoa com quem ela havia começado a se relacionar, mas após o término tentou voltar para o aplicativo. “Eu pensei ‘quer saber? Está tudo bem. Eu não preciso estar nisso porque eu acho que deveria ficar sozinha por agora’”, relatou Demi sobre o bloqueio.

Abertamente bissexual, a cantora também falou sobre como se imagina no futuro, e destaca que não se vê, necessariamente, com alguém de determinado gênero: “Eu acho que seria muito divertido ter crianças com uma mulher… então eu não sei como o futuro será, e estou aberta para tudo. As pessoas perguntam qual é o meu tipo, e eu falo ‘você já viu meu histórico?’. Não há um tipo. É algo baseado na conexão. Eu queria poder dizer ‘Eu só namoro pessoas atraentes’. Mas eu não faço isso”, brincou ela.

Demi também disse que apreciou o tempo que o público deu para que elas pudesse resolver questões internas após sofrer uma overdose em 2018 e se internar em uma clínica de reabilitação. “Eu acho que o maior erro que cometi quando tinha 18 anos, quando eu entrei no tratamento, foi voltar a trabalhar seis meses depois”, comentou ela.

A cantora ressaltou que pretende esclarecer o que aconteceu com ela nos últimos anos com o seu novo álbum, que deve ser lançado no segundo semestre de 2020. “É importante focar em toda a alegria e apoio que surgiram. Isso fez ser ok para alguém que está passando por isso [problemas com vícios] pedir ajuda”, destacou ela.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais