Demi Lovato diz não ter sido convidada para tributo às vítimas de atentado

Demi Lovato diz que não foi convidada para o show em homenagem às vítimas do atentado em Manchester. Foto: REUTERS/David

Após Ariana Grande confirmar um show beneficente em homenagem às vítimas do atentado terrorista em Manchester, com participação de cantores como Katy Perry e Justin Bieber, uma fã questionou por que Demi Lovato não estaria presente no dia. A resposta de Demi: "Porque eu não fui convidada".

Algumas pessoas ficaram indignadas com a declaração e disseram que Demi Lovato deveria ser a primeira a ser convidada. Outras acharam que a resposta foi grosseira.

Fã questionou por que a cantora não estava no line up do show. Foto: Instagram.com/whitivato

Logo após a notícia do ataque na Arena Manchester, Demi Lovato enviou mensagens se solidarizando com as vítimas.

Tearing up imagining innocent concert goers losing their lives.. praying for everyone and all #arianators. — Demi Lovato (@ddlovato) 22 de maio de 2017

Tradução: Arruinada imaginado pessoas perdendo a vida no concerto... rezando por cada um e por todos.

I'm so sorry you had to go through this Ari.. This isn't fair and nobody should have to go through this. My thoughts and prayers are with you and the victims. I love you so so so much Uma publicação compartilhada por Demi Lovato (@ddlovato) em Mai 22, 2017 às 11:10 PDT

Tradução: Sinto muito que você tenha passado por isso, Ari... Isso não é justo e ninguém deveria passar por isso. Meus pensamentos e orações estão com você e com as vítimas. Eu te amo muito muito muito.

A apresentação, marcada para o próximo domingo, 4, será no Old Trafford Cricket Ground e ocorre quase duas semanas depois do ataque. Tudo que for arrecadado no show será revertido para o We Love Manchester Emergency Fund, que auxilia as vítimas e familiares afetados pelo atentado.