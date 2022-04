Demi Lovato declara torcida para Bruna Paixão e Matheus Sampaio no 'Power Couple Brasil'

Antes mesmo do 'Power Couple Brasil' começar, Bruna Paixão e Matheus Sampaio recebem torcida de Demi Lovato. Foto: Instagram/@paixao_brenda e @ddlovato

Após serem anunciados no elenco do Power Couple Brasil, Brenda Paixão e Matheus Sampaio já têm torcida na nova temporada do reality da Record TV. E a torcida é da cantora Demi Lovato.

Pode parecer estranho, mas a cantora já conhecia o casal porque eles participaram do Brincando com Fogo e até comentou na foto deles durante o programa da Netflix.

Após alguns meses, Demi voltou ao perfil de Brenda e deixou um comentário declarando a torcida para os dois participantes do Power Couple Brasil. "#TeamBretheus", escreveu a americana. "Ai meu Deus... Você é incrível", respondeu a influenciadora.

A cantora Demi Lovato deixou comentário declarando torcida para Brenda Paixão e Matheus Sampaio no 'Power Couple'. Foto: Instagram/@paixao_brenda

O comentário de Demi Lovato não surpreendeu apenas o casal, pois só a frase que ela deixou na publicação gerou mais de oito mil curtidas. O Power Couple Brasil estreia na segunda-feira, 2, na Record TV e será apresentado por Adriane Galisteu.