Demi Lovato chega ao Brasil para show e tira fotos com fãs

Demi Lovato é atriz e cantora; ela começou atuar aos nove anos de idade Foto: REUTERS/Phil McCarten

Demi Lovato chegou ao País na manhã deste sábado, 1, para se apresentar à noite no festival Villa Mix, em Goiânia. A comemoração dos fãs da cantora é o principal assunto no Twitter neste momento com a hashtag #WelcomeToBrazilDemi.

A americana, que já namorou um brasileiro, também foi recebida no Aeroporto de Goiânia por pessoas em busca de uma selfie com a estrela.

Vejas as fotos tiradas com Demi no Brasil:

Mais uma foto de Demi Lovato com alguns fãs no aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo! #WelcomeToBrazilDemi pic.twitter.com/dG3ECu2lz4 — Portal Lovato (@portallovato) 1 de julho de 2017

O festival de música também traz outras atrações internacionais como Alok e Maluma. Ivete Sangalo, Luan Santana, Wesley Safadão, e Jorge e Mateus estão entre os artistas brasileiros do evento.