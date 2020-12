Demi Lovato celebra recuperação de distúrbio alimentar

A cantora Demi Lovato surante apresentação no Super Bowl, em fevereiro de 2020. Foto: Shannon Stapleton/Reuters

Demi Lovato está recuperada do distúrbio alimentar com o qual vinha lidando e celebrou essa conquista ao publicar fotos das estrias que tem nas pernas cobertas de glitter. As imagens foram publicadas com e sem filtros de edição nesta quarta-feira, 24.

"Eu costumava acreditar genuinamente que a recuperação de um distúrbio alimentar não era real. Que todo mundo estava fingindo ou tendo uma recaída secreta por trás de portas fechadas. 'Certamente ela vomita aqui e ali', 'ela não pode aceitar sua celulite'... Essas eram apenas algumas das coisas que eu costumava dizer a mim mesma enquanto crescia", relatou a cantora.

A artista contou que, pela primeira vez, o nutricionista dela disse: "É assim que a recuperação do distúrbio alimentar se parece". Por causa disso, ela diz estar "muito grata".

O texto foi publicado junto a fotos em que Demi mostra as estrias que tem nas pernas. Segundo ela, isso seria uma homenagem à gratidão que sente por ter chegado a esse ponto da vida após os desafios com alimentação. "Esse foi um pequeno ensaio que fiz sozinha na quarentena neste verão, quando eu quis comemorar minhas estrias em vez de ter vergonha delas", explicou.

"Eu comecei a usar tinta glitter nas minhas estrias para celebrar meu corpo e todas as suas características. Minhas estrias não estão indo embora, então eu poderia muito bem jogar um pouco de glitter nelas, certo?", contou.

Apesar do ano difícil, Demi deixou um incentivo aos seguidores. "Também deixe isso ser um lembrete para quem acha que não é possível: na verdade é. Você pode fazer. Eu acredito em você." Por fim, ela pediu para que as pessoas sejam gentis consigo mesmas, ainda que 'escorreguem' no meio do caminho. "Lembre-se de voltar aos trilhos porque você vale o milagre da recuperação", afirmou.