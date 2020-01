Demi Lovato cantará o hino nacional dos EUA no Super Bowl

A cantora Demi Lovato canta durante a 'Marcha pelas Nossas Vidas', em Washington, em março de 2018. Foto: Jim Lo Scalzo/EPA/EFE

A cantora pop Demi Lovato cantará o hino nacional dos Estados Unidos no Super Bowl, em 2 de fevereiro, em Miami, informou a Liga Nacional de Futebol (NFL) nesta quinta-feira, 16. A NFL já havia anunciado que as estrelas pop Jennifer Lopez e Shakira se encarregarão do show do intervalo do Super Bowl.

A apresentação será a primeira aparição da artista indicada ao Grammy no palco da grande final do futebol americano, que nos últimos anos contou com as presenças de Gladys Knight, Pink, Luke Bryan e Lady Gaga.

Nascida no Novo México, a cantora de 27 anos conquistou fama nos programas Camp Rock e Sonny with a Chance, do Disney Channel, e mais tarde lançou uma carreira pop com sucessos como Skyscraper e Sorry Not Sorry.

Em Simply Complicated, documentário de 2017 lançado no YouTube, Demi falou sobre os anos de abuso de drogas e bebidas e distúrbios alimentares, dizendo que começou a usar cocaína aos 17 anos. Ela se internou para uma reabilitação aos 18 anos e foi diagnosticada com transtorno bipolar.

As execuções do hino nacional antes de jogos da NFL renderam muito assunto nas últimas temporadas, já que alguns jogadores aproveitaram a ocasião para se ajoelhar, sentar ou juntar os braços durante a canção para protestar contra a desigualdade racial e a brutalidade policial nos EUA.

Os protestos, que diminuíram muito na atual temporada, foram criticados rotineiramente pelo presidente Donald Trump, que decidiu interpretá-los como uma ofensa aos militares.

A decisão do campeonato de futebol americano é o evento mais assistido da televisão norte-americana, atraindo cerca de 100 milhões de espectadores.