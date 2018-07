Demi Lovato, Ashley Tisdale e Avril Lavigne vão lançar música juntas

As três cantoras também vão dublar personagens no filme 'Charming'. Foto: REUTERS/Danny Moloshok | REUTERS/Gus Ruelas | REUTERS/Tyrone

Uma grande parceria do pop vem por aí: Demi Lovato, Avril Lavigne e Ashley Tisdale vão lançar uma música juntas. A novidade foi dada por Ashley em seu Snapchat.

A canção, cujo nome será Trophy Boy, vai fazer parte da trilha sonora do filme Charming, segundo o site JustJared.

Além disso, as três cantoras também vão dublar personagens do filme, que é uma animação, e conta a história de três princesas que descobrem que estão noivas do mesmo príncipe. O longa deve estrear ainda neste ano, mas não tem data definida.