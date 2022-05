Demi Lovato anuncia single 'Skin Of My Teeth' e declara 'funeral' de carreira no pop

Deixando o pop para trás, Demi Lovato anunciou o single 'Skin Of My Teeth', que deve ser a primeira música divulgada de seu oitavo álbum de estúdio, ainda sem previsão de lançamento. Foto: REUTERS/Aude Guerrucci

Demi Lovato anunciou nesta quinta-feira, 26, o lançamento da música Skin Of My Teeth. O single estará disponível nas plataformas digitais no dia 10 de junho.

A canção deve marcar o início de uma nova era para a cantora, que pretende investir em uma carreira no rock. O último álbum lançado por ela foi Dancing With The Devil... The Art of Starting Over, de 2021.

Para comprovar que pretende deixar a música pop para trás, Demi lançou uma playlist no Spotify com o título Um funeral para a minha música pop. Em janeiro, ela já havia compartilhado uma foto com a mesma legenda, na qual ela e pessoas de sua equipe usavam roupas pretas.

A artista também publicou uma prévia da música no TikTok em um vídeo repleto de easter eggs sobre o que pode aparecer em seu oitavo álbum de estúdio, ainda sem data de lançamento.

No vídeo, é possível ver algumas referências sobre o passado de Demi e sua relação com o abuso de substâncias. Frases como "Demi deixa a reabilitação de novo" podem ser lidas em uma página de jornal.

Confira:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais