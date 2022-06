Demi Lovato anuncia shows em São Paulo e Belo Horizonte antes do Rock in Rio

Demi Lovato fará apresentações em três cidades brasileiras para divulgar seu novo álbum 'Holy Fvck'. Foto: REUTERS/Steve Marcus

Demi Lovato anunciou nesta terça, 7, que fará dois shows no Brasil antes de sua apresentação no Rock in Rio, que acontece em 4 de setembro. A cantora vai passar por São Paulo e Belo Horizonte na Holy Fvck Tour.

A primeira apresentação acontece no dia 30 de agosto na capital paulista e será realizada no Espaço Unimed, antigo Espaço das Américas. Já o show na cidade mineira será em 2 de setembro na Esplanada do Mineirão.

As informações estão disponíveis no site oficial de Demi, mas, até o momento da publicação da reportagem, nenhuma produtora brasileira divulgou informações sobre a venda de ingressos no País.

A cantora vem ao Brasil divulgar seu novo álbum Holy Fvck, que tem lançamento marcado para 19 de agosto. No Rock in Rio, ela se apresenta no Palco Mundo no mesmo dia que Justin Bieber e Iza.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais