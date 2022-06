Demi Lovato anuncia novo álbum para agosto, intitulado 'Holy Fvck'

Demi Lovato em capa de seu novo álbum Foto: Instagram/ @ddlovato

Demi Lovato anunciou nesta segunda-feira, 6, seu oitavo álbum de estúdio. A cantora compartilhou nas redes sociais que Holy Fvck chega nas plataformas de streaming no dia 19 de agosto deste ano.

Anteriormente, a artista já havia revelado que, nesta sexta-feira, 10 de junho, irá lançar Skin Of My Teeth. O single faz parte do novo disco, porém a tracklist completada ainda não foi divulgada.

Na capa postada de Holy Fvck, Demi aparece usando um colam vermelho, salto alto e está presa a uma cama em formato de cruz. Já estão disponíveis em pré-venda cópias físicas em CD e em vinil no site oficial da cantora.

O último álbum que Demi estreou foi o Dancing With The Devil… The Art of Starting Over, que chegou às plataformas digitais em 2021. Ouça abaixo: