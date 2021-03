Demi Lovato anuncia novo álbum: 'Dancing With the Devil: The Art of Starting Over'

Demi Lovato anunciou que seu novo álbum 'Dancing With the Devil: The Art of Starting Over' será lançado no dia 2 de abril Foto: Instagram/@ddlovato

Depois de alguns anos distante da carreira musical, Demi Lovato anunciou na madrugada desta terça-feira, 16, o lançamento de seu sétimo álbum de estúdio. Dancing With the Devil: The Art of Starting Over chega às plataformas de straming no dia 2 de abril.

Além do nome e data de lançamento, a cantora também revelou a capa do álbum em publicação nas redes sociais. Porém, segundo o Entertainment Weekly, Demi anunciou a novidade em primeira mão no aplicativo de bate-papo por áudio Clubhouse, na noite desta segunda-feira, 15.

"Realmente segue o curso da minha vida e o caminho que ela percorreu nos últimos anos", disse ela ao público do app. A cantora ainda antecipou que o álbum terá 19 canções e 3 faixas bônus e que é a trilha não oficial do seu recentemente documentário, de mesmo nome.

O filme Dancing With the Devil estreia em 23 de março no YouTube. Dividido em quatro partes, o documentário aborda justamente o período difícil enfrentado por Lovato e o seu caminho para voltar a trabalhar. Ela estava afastada da música desde seu último trabalho Tell Me You Love Me, de 2017, e seu caso de overdose, ocorrido em 2018.

Sobre o filme, ela refletiu: "Eu derramei meu coração e minha alma. Eu queria que meus fãs recebessem os relatos em primeira mão não apenas de mim, mas das pessoas que estavam lá. Eu tive muito a dizer nos últimos dois anos, querendo esclarecer o que aconteceu".

