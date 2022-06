Demi Lovato anuncia data extra em São Paulo da turnê 'Holy Fvck'

Após alta demanda, Demi Lovato anuncia show extra de sua turnê 'Holy Fvck' em São Paulo Foto: Live Nation Brasil

Mais uma chande de ver a Demi Lovato de perto. Nesta segunda-feira, 20, foi anunciado uma data extra da turnê Holy Fvck em São Paulo, no Espaço Unimed (antigo Espaço das Américas). A cantora fará dois shows na capital paulista: 30 de agosto e 31 de agosto (nova data).

“Estou muito feliz em voltar à estrada depois de quatro anos sem fazer turnê [...] Estamos trabalhando muito para entregar um show incrível para todos os meus fãs e mal posso esperar para vê-los pessoalmente para celebrar essa nova música”, disse em comunicado à imprensa.

A venda de ingressos para o show extra começa nos dias 22 e 23 de junho (quarta e quinta-feira) para clientes Cartão Inter Mastercard, e para o público geral começa no dia 24 de junho (sexta-feira).

Assim como para a primeira data, haverá venda online no site da Eventim e na bilheteria oficial do Espaço Unimed. Por enquanto, é possível garantir ingressos para o show de 30 de agosto.

Além dos dois shows em São Paulo, Demi Lovato se apresenta em Belo Horizonte, em 2 de setembro, e no Rock in Rio, no dia 4 de setembro.