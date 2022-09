Demi Lovato ‘abençoa’ pedido de casamento de campeões do ‘Power Couple’

Demi Lovato presenciou pedido de casamento de Matheus Sampaio para Brenda Paixão. Foto: Instagram/@paixao_brenda

Os atuais campeões do Power Couple Brasil marcaram presença no Rock in Rio no último domingo, 4, e aproveitaram para encontrar Demi Lovato, ídola do casal. No entanto, Matheus Sampaio decidiu inovar no momento, pedindo Brenda Paixão em casamento.

A ocasião foi registrada em vídeo, evidenciando a presença da cantora os “abençoando”. “Acabei de ser pedida em casamento no Rock in Rio, na frente da Demi Lovato, e sim, eu disse sim! Eu zerei a vida num nível que eu tô até agora em choque! Te amo, Matheus. Muito obrigado, Demi. Foi um momento tão especial para nós”, legendou Brenda.

O momento tem circulado pelas redes sociais. Internautas parabenizam o casal e reforçam a sorte de ter Demi como testemunha.

Vale ressaltar que a história do casal com a artista começou em 2021, quando Demi comentou uma foto de Brenda e Matheus. Fãs acreditam que a cantora os assistiram quando participaram do primeiro reality show, Brincando com Fogo, na Netflix, onde se conheceram.

Após o anúncio do casal no Power Couple, no início deste ano, Demi declarou torcida a dupla. “Time Bretheus [junção dos nomes deles]”, escreveu.