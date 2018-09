Deise, do Fat Family, tem queda na imunidade em UTI de hospital

Deise, do Fat Family, recebe visita de parentes. Foto: Instagram / @deisefatfamily

A cantora Deise, do grupo Fat Family, apresentou uma queda na imunidade e está sendo "observada com mais atenção" na UTI do hospital em que está internada para o tratamento de um câncer no fígado.

Segundo nota divulgada por sua produtora e pela irmã de Deise, Simone, nesta quarta-feira, 26, "após a primeira sessão de quimioterapia, sua imunidade baixou, sendo administrados medicamentos para repôr as necessidades do corpo."

A nota ainda afirma que Deise "está sendo observada com mais atenção" no Instituto do Câncer de São Paulo (ICESP) e ressalta que a família segue confiante na recuperação e as visitas permanecem restritas.

Confira a íntegra do comunicado abaixo: