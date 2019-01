Deise Cipriano, do Fat Family, volta a ser internada para tratamento do câncer

Deise, cantora do Fat Family, luta contra um câncer no fígado. Foto: Instagram/@talitadeisinha

Após quatro meses no hospital devido a um câncer no fígado, entre agosto e dezembro de 2018, Deise Cipriano, do Fat Family, voltou a ser internada no Instituto do Câncer, em São Paulo. Quando recebeu alta, ela chegou a dizer que "Deus a tirou da cova".

Segundo a produção do grupo musical, a cantora foi ao centro médico fazer uma bateria de exames no dia 26 de dezembro e teve de ficar por lá. Desde o início do tratamento, ela passou por quimioterapia, teve de raspar a cabeça e apresenta dificuldade para falar por causa de uma cirurgia de traqueostomia.

Na quarta-feira, 2, Deise postou, em seu perfil no Instagram, uma foto de sua filha Talita em um momento carinhoso com a mãe. "Minha bebê fazendo massagem nos pés da mamãe. Glória a Deus, Jesus é bom. Eu te amo. Você é um exemplo de filha. Deus te abençoe sempre", escreveu.

Os seguidores elogiaram a relação entre as duas. "Fui enfermeira por 24 anos e vi poucos filhos cuidando da mãe acamada. [O gesto de Talita] é a criação que foi dada desde o berço", elogiou uma internauta.