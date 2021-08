‘Dei um passo maior que a perna’, diz Juliette sobre lives musicais

A paraibana Juliette Freire, vencedora do 'Big Brother Brasil 21' Foto: Globo/João Cotta

Juliette Freire, a vencedora do Big Brother Brasil 21, revelou que se arrepende de ter participado de algumas lives musicais. A paraibana já cantou com Gilberto Gil, Elba Ramalho e Wesley Safadão.

Durante o reality show da Globo, a maquiadora chamou atenção pelo talento musical. Ao sair do programa, ela recebeu diversos convites para iniciar a carreira artística.

Porém, durante o último episódio do documentário Você Nunca Esteve Sozinha, da Globoplay, ela disse que não estava totalmente preparada para as experiências. “Foi um desafio muito grande. Tremi na base”, iniciou.

“Cheguei a me arrepender de fazer as lives. Óbvio que fiz por gratidão ao nordeste e aos cantores, mas dei um passo maior do que a perna”, afirmou.

“Fui muito doida de fazer isso. Mas, deu certo eu acho. Agora é estudar. Acabou live. Só volto a cantar quando eu realmente estiver pronta”, concluiu.

Ao fim do documentário, a Globo confirmou que lançará um episódio extra em setembro para mostrar os próximos passos de Juliette na música. A produção termina com a paraibana dentro de um estúdio com um microfone.