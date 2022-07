Defesa de Ricky Martin nega acusação de abuso sexual de sobrinho

Defesa de Ricky Martin disse que acusações de abuso são 'nojentas'. Foto: EPA/OLIVIER SANCHEZ

A defesa do cantor Ricky Martin negou as acusações de que o artista tenha abusado sexualmente de seu sobrinho, Dennis Yadiel Sánchez, 21 anos, e disse que as alegações são "nojentas".

"Ricky Martin nunca esteve e nunca estaria envolvido em qualquer relação romântica ou sexual com seu sobrinho. A ideia não é apenas uma mentira, é nojenta", disse o advogado ao portal norte-americano Vulture. Ainda conforme o defensor, Sánchez sofre de problemas mentais e está em tratamento.

A manifestação do advogado veio após o jornal porto-riquenho EL Vocero revelar, no início desse mês, que Ricky Martin havia sido alvo de uma denúncia de agressão familiar e stalking e que, por isso, sofreu uma ordem de restrição de uma pessoa "com quem manteve relacionamento amoroso por sete meses".

Ainda conforme o portal, o cantor não teria aceitado o fim da relação e agredido a vítima, que não tinha o nome informado.

A primeira audiência, segundo a imprensa norte-americana, está marcada para essa semana, na quinta-feira, 21. Ainda conforme o advogado, "não vemos a hora que esse terrível caso seja arquivado assim que um juiz examinar os fatos".

O crime de incesto em Porto Rico gera uma pena de até 50 anos de prisão.

Essa é a segunda manifestação pública sobre o caso. Também o irmão do cantor, Eric Martin, já havia feito uma live sobre a situação do sobrinho e confirmado que o rapaz - que ele não revelou o nome, à época - sofria com "problemas de saúde mental". E ainda defendeu Ricky, dizendo não acreditar que o irmão faria algo do tipo.

Ricky Martin é casado, desde 2017, com o artista sírio Jwan Josef.