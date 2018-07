Deborah Secco registra os primeiros passos da filha, Maria Flor

Foto: Reprodução/ Instagram

Xodó da internet, Maria Flor, filha de Deborah Secco e Hugo Moura, já está dando seus primeiros passos. A atriz postou um vídeo da pequena caminhando pela casa com ajuda do pai.

"Passeando de mãos dadas com o papai... Já tá uma moça... como posso amar tanto???", escreveu Deborah na legenda do vídeo da filha, que completa 10 meses no dia 4 de outubro.

Assista: